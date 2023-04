Britney Spears ist ein großer Fan von Prinzessin Diana (†)!

Auch Idole haben Idole! Britney Spears (41) gilt für viele Menschen als wahre Ikone. Auch wenn die Sängerin in den vergangenen Jahren oftmals aufgrund eines wohl labilen psychischen Zustandes im Fokus der Öffentlichkeit stand, erachten sie viele als Vorbild. Die "Gimme More"-Interpretin selbst schaut zu Musiklegenden wie Madonna (64) oder Janet Jackson (56) hinauf, wie sie des Öfteren zu verstehen gab. Doch eine weitere Dame ist für die Sängerin wohl heilig: Britney ist ein großer Fan von Prinzessin Diana (✝36)!

Auf einem Video, welches die 41-Jährige via Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie Brit in einem pinkfarbenen Kleid wild umhertanzt. Im Hintergrund hängt an einer Wand ein Porträt von Prinzessin Diana und es scheint so, als ob Britney das Bild bewusst in Szene setzen wollte. Ein Follower der "Toxic"-Interpretin kommentiert den Post mit den Worten: "Dass Britney Spears Prinzessin Diana verehrt, ist einfach so klasse! Es ist so rührend!"

Ein anderer Social-Media-User meint: "Die eine Prinzessin verehrt die andere" und spielt damit auf Brits Bezeichnung als "Princess of Pop" an. Für viele kommt es außerdem nicht überraschend, dass die Musikerin die verstorbene Britin wohl vergöttert. Schließlich habe sich Britney in ihren jüngsten Social-Media-Posts immer wieder mal auf Lady Di bezogen.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Getty Images Britney Spears im Rahmen der MTV VMAs 2007

Hättet ihr gedacht, dass Brit ein so großer Fan von Prinzessin Diana ist? Ja, das wundert mich nicht... Nein, das kommt nun überraschend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



