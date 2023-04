Einladungen für König Charles' Krönung werden personalisiert

Für die Einladungen zu der Krönung von König Charles III. (74) hat sich der Palast offenbar etwas Besonderes ausgedacht. Am 6. Mai ist es endlich so weit und der britische Monarch wird im Rahmen einer Zeremonie offiziell zum König ernannt. Auch Ehefrau Camilla (75) wird neben ihrem Gatten gekrönt – um in Zukunft offiziell den Titel der Königsgemahlin zu tragen. Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren. Auch die personalisierten Einladungskarten werden aktuell vorbereitet!

Via Instagram teilte der Buckingham Palast bereits vor einigen Wochen einen Vordruck der kunstvollen Einladungskarten. Mit einem neuen Post wird nun deutlich: Die Vorbereitungen sind in vollem Gange! "Der letzte Schliff für einige ganz besondere Einladungen. Die 2000 geladenen Gäste des Krönungsgottesdienstes in der Westminster Abbey werden alle eine personalisierte Einladung erhalten, die von einem kleinen Team von Kalligrafen in wunderschöner Handarbeit angefertigt wurde", teilt das Königshaus auf dem offiziellen Social-Media-Account des Königspaares mit.

Neben der Anfertigung der offiziellen Einladungskarten haben auch die Proben zu der Krönung bereits begonnen. So konnte man am Montag beobachten, wie die sogenannte Household Cavalry, also die Garde-Kavallerie, vor dem Palast ihre Aufstellung durchgeht, damit zur Zeremonie alles nach Plan verläuft. Laut The Telegraph soll auch Charles selbst den Ablauf bereits durchgegangen sein.

