Friedensangebot? Prinz Harry und Meghan im Krönungsprogramm

Er geht weitere Schritte auf sie zu! König Charles (74) wird in wenigen Wochen gekrönt. Mit dabei sein wird auch sein in Ungnade gefallener Sohn Prinz Harry (38). Dank seiner Zusage können die Planungen für das Megaevent endlich abgeschlossen werden. Der royale Rotschopf und sein Vater sollen sich zuletzt sogar versöhnt und ausgesprochen haben. Charles geht aber noch einen Schritt weiter und schließt die Sussexes auch in anderen Punkten mit ein!

Im Programmheft zur bevorstehenden Krönung werden royale Fans auch ein Porträt der britischen Royals finden können. Das Familienporträt entstand 2018 zu Charles' 70. Geburtstag und zeigt die royale Familie fröhlich lachend. Auf dem Schnappschuss sieht man Charles umgeben von seinen engsten Familienmitgliedern. Er sitzt neben seiner Frau Camilla (75) auf einer Bank. Auf seinem Schoß thront Prinz George (9), neben Camilla die kleine Prinzessin Charlotte (7). Hinter dem Paar stehen William und seine Frau Prinzessin Kate (41) mit Söhnchen Prinz Louis (4) auf dem Arm. Neben William sind Harry und seine Frau Herzogin Meghan (41) zu sehen.

Die Entstehungsgeschichte zu dem Schnappschuss ist wohl ziemlich chaotisch. In Harry und Meghans Biografie Finding Freedom erklären die beiden Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand, dass die Brüder ein sehr wechselhaftes Verhältnis zu ihrem Vater hatten: "Ein Insider erzählte uns, dass die Jungs warm und kalt mit ihrem Vater sein können. Für das Foto hätten weder William noch Harry richtig Zeit gehabt, die Planung war ein Albtraum!"

Anzeige

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

Anzeige

Getty Images König Charles, Queen Consort Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de