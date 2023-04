Ireland Baldwin will restliche Schwangerschaft privat halten

Ireland Baldwin (27) ist verärgert. Das Model hatte vergangenes Jahr seine Beziehung mit dem Rapper RAC öffentlich gemacht. Im Dezember folgte dann die nächste schöne Neuigkeit von dem Paar. Die Tochter von Alec Baldwin (65) gab bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Seitdem präsentiert die werdende Mama ihre große Babykugel auch immer wieder sehr stolz im Netz. Damit soll nun wohl Schluss sein!

Die 27-Jährige beschwerte sich in ihrer Instagram-Story über Follower, welche ihr ungefragt Tipps rund um die Schwangerschaft geben. "Ich hasse Menschen, die alles tun, um anderen Angst einzujagen. Ich hasse nicht lizenzierte und unqualifizierte Menschen, die über das Internet Schwachsinn diagnostizieren." Deshalb habe sie eine Entscheidung getroffen: "Ich habe beschlossen, den Rest meiner Schwangerschaft so privat wie möglich zu halten, ebenso wie meine Tochter, ihr Leben und all diese Dinge."

Zuletzt hatte die US-Amerikanerin noch stolz ein Video geteilt, in welchem sie gezeigt hatte, wie sehr ihr Baby schon tritt. In dem Clip ist lediglich eine Nahaufnahme von ihrer großen Babykugel zu sehen – das Besondere daran: Die Kugel beult sich im Sekundentakt in verschiedene Richtungen aus. Solche Einblicke bekommen die Fans nun offenbar nicht mehr.

