Kind tritt schon: Ireland Baldwin zeigt stolz den Babybauch

So stark ist das ungeborene Kind von Ireland Baldwin (27) schon! Im vergangenen Jahr gab die Tochter des Schauspielers Alec Baldwin (65) die Beziehung mit dem Rapper RAC bekannt – im vergangenen Dezember verkündetet sie dann, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet. Lange kann es bis zu der Geburt ihrer Tochter nicht mehr hin sein, ihre große Babykugel präsentiert die 27-Jährige regelmäßig im Netz. Jetzt zeigt Ireland, dass ihr Baby schon heftig treten kann.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte das amerikanische Model ein Video, in dem sie lediglich eine Nahaufnahme von ihrer großen Babykugel zeigt – das Besondere daran: Die Kugel beult sich hier im Sekundentakt in verschiedene Richtungen. Ihre Tochter tritt offensichtlich schon ordentlich gegen die Innenseite des Bauches. "Ein bisschen Science-Fiction für die Augen", kommentierte Ireland die Aufnahme ironisch. Um ihr Baby noch etwas aktiver zu machen, hilft sie mit ihren Händen etwas nach und drückt an verschiedenen Stellen in ihren Bauch.

Dass Ireland die Geburt ihres Kindes nicht mehr abwarten kann, zeigt sie im Netz auch ziemlich deutlich. Ende März postete sie ebenfalls ein Video, in dem sie sich tanzend zeigte – hier fügte sie folgende Worte hinzu: "Wie bereitest du dich auf die Geburt vor? Ich: -."

