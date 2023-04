Katja Krasavice stellt klar: DSDS-Comeback nur ohne Dieter!

Katja Krasavice (26) stellt ein Ultimatum! Die Rapperin Katja Krasavice und Dieter Bohlen (69) saßen in den vergangenen Monaten gemeinsam am DSDS-Jurypult. Doch nachdem sich der Poptitan gegenüber einer Kandidatin sexistisch geäußert hatte, entwickelte sich zwischen den beiden Musikstars eine wahre Rivalität. Doch würde sich die Musikerin in der nächsten Staffel erneut in die Jury wagen? Katja stellt klar: Nur ohne Dieter!

Auf TikTok gibt die 26-Jährige nun ihre heißersehnte Antwort auf die Frage, ob sie auch in der nächsten Staffel von DSDS wieder in der Jury sitzen wolle. Dafür findet Katja klare Worte: "In dieser Konstellation, wie es jetzt gerade ist, würde ich niemals dabei sein. Mit Leony supergerne, mit Pietro (30) auch." Mit Dieter wolle sie das TV-Abenteuer dagegen nicht noch einmal antreten.

Gegenüber Bild lästerte die Musikerin bereits herzhaft über den Musikproduzenten ab: "Er redet nur mit den Männern. Ich war lange höflich zu ihm. Dachte mir, komm, er ist ein älterer Mann." Doch dann habe Katja begriffen: "Dieter respektiert Frauen nicht. Er ist einfach nur peinlich."

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Getty Images Dieter Bohlen, Produzent

