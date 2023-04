Kein Toast für Archies Geburtstag? König Charles ändert Plan

In weniger als drei Wochen wird König Charles III. (74) in einer großen Zeremonie gekrönt. Sein Sohn Prinz Harry (38) sagte erst letzte Woche zu der Feier zu. Er wird jedoch ohne seine Frau Meghan (41) und die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) erscheinen. Archie feiert am Krönungstag seinen vierten Geburtstag – und sein Großvater Charles soll auf diesen bei der Feier wohl nicht eingehen!

Ein Insider erklärte DailyMail, dass Charles seinen Originalplan wohl über den Haufen werfen wird: "Der König hatte vor, einen Toast für Archie auszusprechen. Aber da von den Sussexes niemand anwesend sein wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies geschehen wird." Den Geburtstag seines Enkels hätte Charles wohl bei dem Krönungs-Dinner angesprochen, aber es wird gemunkelt, dass Harry nur für die eigentliche Krönung nach London kommen wird und danach zurück zu seiner Familie nach Amerika fliegen wird.

Laut Insidern plane der Prinz, nur knapp 36 Stunden von seiner Familie getrennt zu sein, um so noch ein wenig Zeit mit Archie an seinem Geburtstag verbringen zu können. "Harry will bei der Krönung anwesend sein und Archies Geburtstag feiern. Der Flug von London nach Los Angeles dauert ungefähr zehn Stunden, er könnte also gegen 17:00 Uhr wieder bei seiner Familie sein und mit ihnen zu Abend essen", erklärt der Insider weiter.

Anzeige

Getty Images König Charles im April 2023

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Instagram / archewell_hm Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de