Nächtliche Spritztouren: Kylie Jenner klaute Kris' Auto

Sie war ein Fan von nächtlichen Spritztouren! Kylie Jenner (25) hat neben ihrer Passion für Make-up auch eine Affinität für Autos entwickelt. Neben ihrem Luxusschlitten, der zuletzt vor dem Haus ihrer angeblichen Romanze Timothée Chalamet (27) gesehen wurde, hat das Model auch noch einige andere Autos in ihrer Sammlung. Doch bevor Kylie ihre eigenen Vehikel besaß, klaute sie regelmäßig den fahrbaren Untersatz von Mama Kris (67)!

In einem Interview mit Hommegirls erklärt die Beauty, wie sie es in ihren Teenager-Jahren vom Familienanwesen in Calabases nach Los Angeles schaffte. "Ich habe oft das Auto meiner Mama geklaut. [...] Ich bin mit dem Auto dann in die Stadt gefahren und war immer wieder daheim, bevor meine Eltern um 5:30 Uhr aufgestanden sind", verrät Kylie lachend. Sie sei sich sicher, ihre Eltern wussten, dass sie und ihre Freunde sich rausschlichen – schließlich mussten sie an dem Schlafzimmer der beiden vorbei.

Wirklich großen Ärger bekam der damals jüngste Kardashian-Jenner-Spross aber nie. "Einmal hat meine Mama mich erwischt, dann gab es ein riesiges Meeting. Sie sagte nur: 'Ich weiß, dass du jeden Morgen um 4:00 Uhr nach Hause kommst, das kann nie wieder passieren!' Viel schlimmer wurde es aber nicht", scherzt Kylie weiter.

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian

Action Press / Pierre Perusseau / Bestimage Kylie Jenner im Januar 2023

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner

