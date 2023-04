Sechs Monate kein Alkohol: Bella Hadid feiert sich selbst

Es ist ein weiterer Meilenstein für sie! Das Model Bella Hadid (26) machte vor einigen Monaten bekannt, dass sie keinen Alkohol mehr trinken wolle. In einem Interview erzählte sie ehrlich, dass sie ziemlich viel getrunken habe. Teilweise verlor die Beauty sogar die Kontrolle über sich selbst. Vor rund einem Monat betonte sie stolz, schon eine ganze Weile trocken zu sein. Jetzt hat Bella tatsächlich schon sechs Monate ohne Alkohol geschafft!

In ihrer Instagram-Story teilte sie einen bedeutenden Screenshot. Eine App scheint die Zeit ohne Alkohol zu tracken – also bekam Bella die Mitteilung: "Sechs Monate ohne Alkohol heute erreicht." Das wollte die Schwester von Gigi Hadid (27) ihren Followern nicht vorenthalten. In einem früheren Interview hatte sie bereits betont, dass es ihr nun viel besser gehe.

"Ich habe nicht das Bedürfnis, [Alkohol zu trinken], weil ich weiß, wie es sich auf mich auswirkt", hatte Bella damals erklärt. Sie hatte mit starken Angstzuständen zu kämpfen – ihre Gedanken scheinen sie nicht losgelassen zu haben, als sie getrunken hatte.

Bella Hadid im Februar 2023

Bella Hadid im Oktober 2022

Bella Hadid, Model

