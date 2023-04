So ist Cheyenne Ochsenknechts Verhältnis zu Nichte Snow!

Hat Cheyenne Ochsenknecht (22) viel Kontakt zu ihrer Nichte Snow Elanie Koc (1)? Die Familie Ochsenknecht war 2021 in heftige öffentliche Streitigkeiten verwickelt gewesen: Jimi Blue Ochsenknechts (31) damals schwangere Ex-Freundin Yeliz Koc (29) teilte ordentlich gegen die Familie aus. Während Jimi sich heute nicht um seinen Nachwuchs kümmert, kam kürzlich heraus, dass einige Ochsenknechts trotz der damaligen Auseinandersetzung Kontakt zu Yeliz' Töchterchen Snow aufgenommen haben. Unter anderem Cheyenne – nun ging sie genauer auf ihre Beziehung zu der Kleinen ein!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Blondine, die zurzeit ihr zweites Kind erwartet, einige Fragen ihrer Fans. Unter anderem wollten diese wissen, wie oft Cheyenne ihre Nichte Snow sieht. "Leider ist es wegen der Entfernung nicht so einfach, aber wir versuchen, uns bald wiederzusehen. Dafür sind wir über WhatsApp in Kontakt und updaten uns mit Fotos", klärte die Schwester von Jimi auf.

Auch Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (58) pflegt regen Kontakt mit ihrer Enkelin. Erst vor Kurzem hatte sie die Einjährige in Hannover besucht. Aber wie kam es dazu? "Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet. Es ist wirklich so viel vorgefallen mit mir und der ganzen Familie und trotzdem konnten wir vernünftig miteinander sprechen", gab Yeliz vor Kurzem auf Instagram preis.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

