Zum Geburtstag: Eva Longoria macht José süße Liebeserklärung

Eva Longoria (48) ist wohl immer noch über beide Ohren verliebt! Die Schauspielerin und José Bastón gaben sich 2016 das Jawort. Nur zwei Jahre später wurde ihr Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnes Santiago Enrique (4) gekrönt. Seitdem erfreut die Desperate Housewives-Darstellerin ihre Fans immer wieder mit niedlichen Familienschnappschüssen – wie nun auch wieder: An Josés Geburtstag gratuliert Eva ihrem Mann mit einem Bild von ihren Liebsten und süßen Worten.

Der gebürtige Mexikaner feierte jetzt den Beginn seines neuen Lebensjahrs. Deshalb ließ es sich die Schauspielerin nicht nehmen, ihrem Mann gebührend zum 55. zu gratulieren: Auf Instagram teilte sie ein Bild von sich und ihrem Liebsten. Zwischen ihnen hat sich ihr Sohn Santiago mit seinen Armen um ihre Hälse geschlungen und baumelt in der Luft. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Vater, Familienmensch und Ehemann, den man sich wünschen kann", schwärmte die Beauty von ihrem Partner.

Vor wenigen Wochen hatte Eva selbst noch ihren Geburtstag gefeiert, zu dem ihr nicht nur ihre Familie gratuliert hatte: Auch ihre sehr gute Freundin Victoria Beckham (49) meldete sich zu Wort. So hatte die Designerin einige Bilder von sich und der Schauspielerin in ihrer Story geteilt und dazu geschrieben: "Alles Gute zum Geburtstag, Eva Longoria! Danke, dass du eine unglaubliche Freundin, Patin von Harper Seven, Inspiration und Komplizin bist!"

Getty Images Eva Longoria and José Bastón, Ehepaar

Getty Images Eva Longoria im März 2023

Instagram / victoriabeckham Eva Longoria und Victoria Beckham

