Am Hochzeitstag: Vanessa Bryant widmet Kobe liebevolle Worte

Vanessa Bryant (40) schreibt ihrem verstorbenen Ehemann. Vor drei Jahren, am 26. Januar 2020, musste die Unternehmerin von ihrem Partner Kobe Bryant (✝41) und der gemeinsamen Tochter Gianna (✝13) Abschied nehmen. Die zwei starben bei einem Helikopterabsturz. Auch drei Jahre danach gedenkt sie dem Profi-Basketballer mit öffentlichen Widmungen und Liebeserklärungen. Nun veröffentlichte sie zum 22. Hochzeitstag ein gemeinsames Foto und betitelt es mit rührenden Worten.

Am Dienstag zollte Vanessa ihrem verstorbenen Ehemann einen liebevollen Tribut über Instagram. Auf dem Bild ist sie gemeinsam mit Kobe Arm in Arm in einem Italienurlaub zu sehen. "Alles Gute zum Jahrestag, Baby. Ich liebe dich", schrieb die Brünette zu der Aufnahme. Stars wie die Sängerin Ciara (37) und Basketballspieler wie Dwyane Wade (41) oder Sabrina Ionescu kommentierten rücksichtsvoll den Post mit Herzen oder mit besten Wünschen zum Hochzeitstag.

Der Basketballer verbrachte mit der Unternehmerin viele Urlaube in Italien. Kobe lebte als Kind sieben Jahre lang mit seinen Eltern und Geschwistern in Italien. Er sprach fließend Spanisch und Italienisch. Seinen persönlichen Bezug zu dem europäischen Land nahm er mit in seine Beziehung.

Anzeige

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im März 2018 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Kobe und Vanessa Bryant in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant und Natalia Bryant, Juli 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de