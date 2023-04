Angesprochen auf Sohn: Janet Jackson bricht in Tränen aus!

Er ist ihr größter Schatz! Janet Jackson (56) gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Die Schwester von Michael Jackson (✝50) konnte schon so einige Male die Charts stürmen. Im Januar 2017 gebar die Musikerin im Alter von 50 Jahren dann ihren Sohn Eissa – und dieser ist ihr mehr wert als alle ihre beruflichen Erfolge. Wenn es um Eissa geht, wird die "Rhythm Nation"-Interpretin ganz schnell auch mal emotional: Janet brach nun während eines Interviews in Tränen aus!

Im Rahmen der TODAY Show äußert die "All For You"-Interpretin: "Der Titel, der mir am allermeisten wert ist, ist der der Mutter." Als die Sängerin gefragt wurde, was sie am Muttersein am meisten erfülle, konnte Janet ihre Tränen nicht zurückhalten. "Ob ich vom Mama spielen müde bin und selbst wenn ich dringend mal eine Pause brauche: Ich liebe alles! Es tut mir leid, ich werde immer so gefühlvoll, wenn ich an meinen Kleinen denke", schildert die 56-Jährige. Sie führt fort: "Es ist einfach alles so wundervoll!"

Wundervoll finden ihre Fans wohl auch, dass die "Nasty"-Interpretin wieder auf der Bühne steht. Vor wenigen Tagen startete sie ihre "Together Again"-Tour in Florida und im Rahmen dieser glänzt sie nicht nur durch ihre Tanzeinlagen, sondern auch durch ihre Outfits. So rockte die Performerin beispielsweise einen knallpinken Jumpsuit und weitere auffällige Looks.

Anzeige

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de