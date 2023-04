Bald zwei Kinder: Cheyenne Ochsenknecht sieht es gelassen

Hat Cheyenne Ochsenknecht (22) Respekt vor ihrer Rolle als Zweifachmama? Die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) geht bereits seit etwa vier Jahren mit ihrem Liebsten Nino durchs Leben. 2021 waren die beiden Eltern der kleinen Mavie (2) geworden. Im vergangenen Dezember verkündeten sie dann die überraschende Neuigkeit: Das Paar erwartet den nächsten Nachwuchs. Nun erklärt Cheyenne, dass sie diesen Schritt sehr entspannt angeht.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Wahl-Österreicherin einige Fragen ihrer Fans. So interessierten ihre Follower sich brennend dafür, ob sie bereits aufgeregt wegen der Geburt sei. Cheyenne erklärt: "Nein, noch nicht, immer erst, wenn es so weit ist." Außerdem sei sie sicher, dass sie dank ihrer ersten Tochter wisse, was auf sie zukomme: "[...] Weil man schon alles kennt und weiß und Erfahrung als Eltern hat." Trotzdem gibt die 22-Jährige zu, dass es schon anstrengend sei, schwanger zu sein und gleichzeitig ein Kleinkind zu Hause zu haben.

Zuletzt enthüllte das Paar im Finale der zweiten Staffel von Diese Ochsenknechts, ob sie nach ihrer Tochter einen Jungen oder noch ein Mädchen erwarten. Auf einer kleinen Party wurde in einer großen Hüpfburg ein Sumokampf ausgetragen. Einer der Kämpfer war als Junge und der andere war als Mädchen verkleidet. Oma Natascha enthüllte mit ihrer Entscheidung für den Sumo im Jungen-Kostüm das Geschlecht ihres Enkels!

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im April 2023

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

