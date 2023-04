Cristiano Ronaldo würgt seinen Gegner während eines Spiels!

Was war da denn los? Cristiano Ronaldo (38) hatte in den letzten Monaten für einige Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Der einstige "Weltfußballer des Jahres" hatte im April des vergangenen Jahres einen Wutanfall nach einer Niederlage seines Vereins. Auf dem Weg in die Kabine zertrümmerte er dann sogar das Handy eines kleinen Jungen. Jetzt macht er wieder auf sich aufmerksam: Während eines Spiels würgte Cristiano einen Spieler der gegnerischen Mannschaft!

Ein Video zeigt, wie Cristiano von hinten auf seinen Gegner zurennt, den Arm hebt und um dessen Hals legt. Dann scheint es, als würde der Kapitän von Al-Nassr seinen Kontrahenten nach hinten reißen. Nach der Attacke erhielt der Portugiese eine Gelbe Karte. Am Ende musste sich sein Verein 2:0 geschlagen geben.

Aufgrund des Handy-Eklats hatte Cristiano sich sogar einer polizeilichen Verwarnung stellen müssen. Während seines Wutausbruchs war nicht nur das Handy des Kindes erwischt worden, sondern auch dessen Hand. Deshalb war der Kicker wegen angeblicher Körperverletzung und Sachbeschädigung befragt worden. In einem Statement gegenüber Mirror hatte es dann geheißen: "In dieser Angelegenheit wurde eine Verwarnung ausgesprochen. Damit ist der Fall abgeschlossen."

Getty Images Cristiano Ronaldo

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo

