Dan Reynolds' Frau Aja Volkman hat die Scheidung eingereicht

Nun ist wohl endgültig Schluss zwischen Dan Reynolds (35) und Aja Volkman! Der Imagine Dragons-Frontmann und die Musikerin hatten sich im März 2011 das Jawort gegeben. Sie entschieden, eine Familie zu gründen und sind inzwischen Eltern von vier Kindern. Doch das gemeinsame Liebesglück sollte wohl nicht von Dauer sein: Bereits 2018 hatte das Paar plötzlich seine Trennung bekannt gegeben. Dennoch konnten die beiden sich wieder zusammenraufen, bis der Sänger schließlich auf Social Media eine erneute Trennung offenbarte. Dieses Mal sind sie sich wohl sicher: Aja und Dan lassen sich scheiden!

Gerichtsdokumente, die unter anderem TMZ vorliegen, bestätigen nun das Liebes-Aus: Aja reichte am Dienstag in Los Angeles die Scheidungspapiere ein. Über die Gerichtsverhandlung und das Sorgerecht gibt es noch keine Informationen. Dan hatte bereits klargestellt, dass die gemeinsamen Kinder weiterhin an erster Stelle stehen sollen.

Obwohl der Scheidungsantrag nach der erneuten Trennung etwa sieben Monate auf sich warten ließ, scheint der Imagine Dragons-Star bereits eine neue Partnerin gefunden zu haben. Im November war der Musiker mit Minka Kelly (42) gesichtet worden. Die Gerüchte einer Liebschaft mit der Schauspielerin bestätigten sich schließlich, als die Turteltauben einen Monat später öffentlich rumschmusten.

Anzeige

Getty Images Dan Reynolds und Aja Volkman, März 2019

Anzeige

Getty Images Dan Reynolds von den Imagine Dragons

Anzeige

Getty Images Minka Kelly, Model

Anzeige

Denkt ihr, Dan und Aja werden sich bald zu der Scheidung äußern? Ja, ich denke schon. Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de