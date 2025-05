Nach kurzer Pause: Charlott Reschke kehrt zu GZSZ zurück

Charlott Reschke feiert ihr großes Comeback bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die 20-jährige Schauspielerin kehrt nach fast einem Jahr Pause als Johanna Flemming zurück – und diesmal sogar im Hauptcast. Ab dem 27. Mai wird Charlott in der beliebten Serie wieder regelmäßig zu sehen sein. Nach ihrem Abitur und einer Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Lee Strasberg in New York hat sie sich entschieden, den Schritt zurück ins GZSZ-Universum zu wagen. "Das, was ich so lange nur teilweise als Schülerin machen konnte, nun richtig anzugehen – das war mein Wunsch. Mir war also schnell klar, dass ich nach meinem Auslandsaufenthalt diese Chance dankend annehmen möchte", erklärte sie in einem RTL-Interview.

In ihrer Rolle als Johanna kehrt Charlott in den Berliner GZSZ-Kiez zurück, nachdem ihre Serienfigur im vergangenen Jahr den Ort verlassen hatte, um ein Jobangebot in Tokio anzunehmen. Doch die Rückkehr gestaltet sich alles andere als leicht: Alte Konflikte mit ihren Eltern und schmerzliche Erinnerungen holen sie schnell wieder ein. Besonders das Aufeinandertreffen mit Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64) und Katrin Flemming (Ulrike Frank, 56) verspricht Drama und viele emotionale Momente. Dennoch bleibt Johanna zunächst in Berlin, nicht zuletzt, um ihre neuen Geschwister Julian und Matilda, verkörpert von Onno Buß und Anna-Katharina Fecher (36), näher kennenzulernen.

Charlott verrät in dem Interview mit dem Sender, dass ihr Comeback sich wie ein "Nachhausekommen" anfühlt. Neben den neuen Gesichtern sei das Ensemble weiterhin eine vertraute Familie, die sie gerne bereichert. Ihre Erfahrungen im Ausland, darunter Reisen mit Freunden und Familie sowie das Schauspielstudium, prägten sie persönlich und professionell. Besonders dankbar ist die Schauspielerin, jetzt die Möglichkeit zu haben, die Rolle mit all ihrer Energie als Teil des Hauptcasts weiterzuentwickeln: "Ich hoffe einfach, dass sich die Zuschauer:innen über meinen Wiedereinstieg freuen und ich dazu beitragen kann, dass sie spannende Geschichten verfolgen können."

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Johanna Flemming (Charlott Reschke) bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Onno Buß, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige