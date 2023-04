Kranke Kronprinzessin Mette-Marit sagt Geburtstagsausflug ab

Mette-Marit (49) muss sich erneut zurücknehmen. Vor fast fünf Jahren gab die norwegische Kronprinzessin bekannt, dass sie unter einer Lungenfibrose leidet. Diese Krankheit ist unheilbar, weshalb die Frau von Haakon (49) seit Jahren gesundheitliche Höhen und Tiefen durchleben muss. Aus diesem Grund ist die Prinzessin auch oft und schnell erschöpft und kann nicht an jeder Aktivität teilnehmen. Deshalb sagte Mette-Marit jetzt auch royale Besuche an ihrem Geburtstag ab.

An ihrem 50. Ehrentag sollte Mette-Marit gemeinsam mit ihrem Mann der Eröffnung einer Grundschule beiwohnen und ein College besuchen. Doch obwohl die Kronprinzessin etwas zu feiern hatte, erschien sie nicht mit ihrem Liebsten bei der Veranstaltung. "Der Besuch der Kautokeino-Schule ist Teil der Reisen des Kronprinzenpaares durch Norwegen im Zusammenhang mit dem 50. Geburtstag", heißt es in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals. "Die Kronprinzessin Mette-Marit ist ebenfalls nach Finnmark gereist, war aber leider erkrankt und konnte nicht an den Besuchen teilnehmen", lautet die Erklärung für ihre Abwesenheit.

Auch wenn Mette-Marit ab und an einen Termin wegen ihrer Krankheit absagen muss, wird sie bald an einer anderen Stelle zu sehen sein: Sie und ihr Mann sollen eine eigene Doku drehen! Das berichtete die norwegische Zeitschrift Se og Hör und auch der Hof bestätigte diese Information. Wann die Serie allerdings ausgestrahlt wird, ist noch unklar.

Anzeige

Getty Images Kronprinz Haakon und Mette-Marit März März 2023

Anzeige

Getty Images Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit im März 2023

Anzeige

Getty Images Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit in London, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de