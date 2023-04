"Lieblingsperson": Victoria und David Beckham total vernarrt

Victoria (49) und David Beckham (47) zeigen sich so verliebt wie noch nie. Seit über 20 Jahren gehen das einstige Spice Girl und der einstige Profikicker gemeinsam durchs Leben. Obwohl die Designerin in den vergangenen Jahren immer wieder dafür kritisiert wurde, kaum Emotionen zu zeigen, teilt die britische Beauty nun einige überraschende Aufnahmen. Auf neuen Schnappschüssen kann Vic kaum die Finger von David lassen!

Zu ihrem diesjährigen Ehrentag teilte Victoria einige private Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrer Familie bei einem gemütlichen Dinner zeigen. Daraufhin verreiste die 49-Jährige offenbar mit ihren Liebsten in den Urlaub – wo sich Vic besonders vernarrt in ihren langjährigen Ehemann zeigte. "Mitten im Nichts mit meiner Lieblingsperson", schwärmt sie unter einer niedlichen Aufnahme, auf der das Paar mit Cocktails in der Hand vor einer traumhaften Strandkulisse knutscht.

Ebenso wie ihre Kids Harper Seven (11) und Cruz (18) waren auch ihr ältester Sohnemann Brooklyn (24) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (28) mit von der Partie, um Victorias Geburtstags zu zelebrieren. Damit macht die Mutter von vier Kindern ganz deutlich: Der angebliche Hochzeits-Zoff zwischen ihr und ihrer Schwiegertochter ist längst beigelegt!

Instagram / davidbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019 in Seville

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im April 2023

