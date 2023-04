Selten: Emma Roberts posiert glücklich lachend im Bikini

So sehen ihre Fans Emma Roberts (32) selten. Die "Wild Child"-Darstellerin hielt ihre neue Liebe mit Cody John bislang eher privat. Beim Coachella-Festival legten die beiden Schauspieler einen süßen Auftritt als verliebtes Paar hin! Händchenhaltend genossen sie gemeinsam das Musikfestival und schienen einander nicht aus den Augen zu lassen. Zusammen mit diesen Bildern teilt sie mit ihren Fans auch einen äußert heißen Schnappschuss.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun zwei freizügige Bilder: In einem Bandeau-Bikini und mit Kopftuch und Sonnenbrille grinst sie überglücklich in die Kamera, während sie vor einem türkisblauen Pool posiert. "Die Wüste erzählt jedes Mal eine andere Geschichte, wenn man sie betritt", betitelte sie die Schnappschüsse, die offenbar während des Festivals aufgenommen wurden.

Auch ihre Follower sind von Emmas Bildern begeistert. "So wunderschön, du bist toll!", schreibt ein Fan darunter. Zwei andere kommentierten: "Wenn sie fragen, in wen du verliebt bist und du Emma Roberts sagst!" und "Ich liebe deine Haare, Emma! Du bist wunderschön!" Ein anderer kann es nicht glauben: "Oooooh, Emma im Bikini, so heiß!"

Getty Images Emma Roberts, März 2023

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Emma Roberts, April 2023

