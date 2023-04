Verliebt beim Coachella: Emma Roberts feiert mit Cody John!

Emma Roberts (32) zeigt ihre neue Liebe bei einem süßen Pärchenauftritt! Im vergangenen Jahr hatte sich der American Horror Story-Star von Garrett Hedlund (38) getrennt. Im Oktober wurde sie schließlich mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Ihr Schauspielkollege Cody John teilte ein Foto, auf dem er sie küsste. Ihre Beziehung hielten sie seitdem weitestgehend privat, doch zu seinem Geburtstag machte sie eine Ausnahme und teilte zwei niedliche Pärchenbilder. Nun traten sie in die Öffentlichkeit, um gemeinsam die Nacht durchzufeiern: Beim Coachella wich Emma ihrer neuen Flamme nicht von der Seite!

Wie Paparazzifotos zeigen, besuchte sie die Veranstaltung mit Cody. Händchenhaltend erkundeten sie gemeinsam das von Promis und Influencern übersäte Festivalgelände in der kalifornischen Wüste. Emma war stylish unterwegs und kombinierte schwarze Hotpants mit einem weißen Hemd, das sie leicht geöffnet ließ. Eine Sonnenbrille und eine orangefarbene Bauchtasche vervollständigten den lässigen Look. Ihr Liebster trug eine beigefarbene Jacke über einem bunt gestreiften Hemd und hatte einen Rucksack im Leoprint dabei. Seine schon etwas müde wirkende Begleitung hielt sich an seinem Arm fest, als sie mit Freunden über einen Parkplatz schlenderten

Die beiden Schauspieler wirkten äußerst vertraut und schienen sich nicht aus den Augen zu lassen. Vor einigen Monaten hatte ein Insider bereits betont, wie gut das Paar zusammenpassen soll: "Emma liebt Codys Persönlichkeit. Er ist wirklich lustig und sie haben eine gute Zeit zusammen."

CelebCandidly / MEGA Cody John und Emma Roberts beim Coachella im April 2023

Instagram / emmaroberts Cody John und Emma Roberts, Schauspieler

Instagram / johncodyjohn Emma Roberts und Cody John im Oktober 2022

