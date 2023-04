Theresia Fischer ließ sich Beine für ihren Ex verlängern!

Theresia Fischer (31) erzählt ihre Beweggründe. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat einen schmerzhaften Prozess hinter sich: Sie ließ sich die Beine verlängern! Über mehrere Jahre hat sie diverse Operationen und Eingriffe hinter sich gebracht und darf sich nun über 14 Zentimeter längere Beine freuen. Doch so richtig freiwillig war das wohl nicht: Theresia hat sich die Beine für ihren Ex verlängern lassen!

In der Show "Britt – Der Talk" sprach die 30-Jährige über den schmerzhaften Eingriff. "Es gab jemanden, von dem ich so abhängig war und hörig war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe", erklärte Theresia. Unter anderem spielten da auch ihre Mobbingerfahrungen aus der Schulzeit mit rein und dass ihr damaliger Partner ihr suggerierte, dass längere Beine noch toller wären. "Jetzt kam dieses Verliebtsein in diesen Menschen, der dir vermittelt hat, du bist nicht gut genug, wie du bist", schlussfolgerte die Moderatorin Britt Hagedorn (51), was Theresia daraufhin bejahte. Einen Namen nannte sie dabei nicht – allerdings ging sie die vergangenen Jahre mit Thomas Behrend durchs Leben.

Mittlerweile ist das Model aber davon abgekommen, dass sie das nur für ihren Ex gemacht hat und versucht, das Ganze anders darzustellen. "Aus jahrelanger Anpassung, um zu gefallen, um vermeintlich geliebt zu werden, um nur ein Schmuckstück an der Seite eines anderen zu sein [...], habe ich mich mit Hilfe (alleine hätte ich das nie geschafft) heraus gekämpft, habe mich und meine inneren Werte wieder kennen- und liebengelernt", erklärt Theresia auf Instagram.

