Trennung: Lars Steinhöfel brach am "Unter uns"-Set zusammen

Lars Steinhöfel (37) ist am Boden zerstört. Am Dienstag bestätigte das Management die Trennung des Unter uns-Stars. Trotz Verlobung schoss Dominik Schmitt den Schauspieler ab. Über fünf Jahre lang waren die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Gewinner ein Paar. Nächstes Jahr wollten sie eigentlich heiraten. Mit dem Liebes-Aus hat Lars sehr zu kämpfen. Jetzt wurde bekannt: Er brach sogar aufgrund der Trennung zusammen!

Lars' Management gab gegenüber RTL an, dass der Seriendarsteller wegen der Trennung von Dominik am Set von "Unter uns" zusammenbrach. Seine Kollegen hätten sich daraufhin um den 37-Jährigen gekümmert. Lars spricht daher dem gesamten Team seinen Dank aus für die Unterstützung, die ihm gerade in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht wird.

Im Promiflash-Interview erklärte Lars, dass Dominik die Trennung wollte und damit die Verlobung auflöste. Für den gebürtigen Berliner kam das überraschend. "Dass Dominik sich von mir trennte, war für mich ein großer Schock. [...] Wir hatten gemeinsame Zukunftspläne [...] und plötzlich ist alles weg", gab Lars geknickt an.

