Vor Periode: Anna-Maria Ferchichi wird "richtig aggressiv"

Das ist für Anna-Maria Ferchichi (41) Neuland! Die Schwester von Sarah Connor (42) wird ziemlich auf Trab gehalten: 2021 begrüßten sie und ihr Mann Bushido (44) ihre Drillinge Amaya (1), Leonora (1) und Naima (1) auf der Welt. Als wäre das nicht schon stressig genug, zogen sie im vergangenen Sommer gemeinsam mit allen acht Kindern nach Dubai. Nun muss sich die Brünette auch noch mit einem monatlichen Gefühlschaos herumschlagen: Anna-Maria leidet vor ihrer Periode neuerdings an depressiven und aggressiven Schüben.

In ihrer Instagram-Story bat die Influencerin ihre Community um Rat. "Ich kriege jetzt demnächst meine Periode. […] Ich bin die Woche vorher auf einmal so depressiv und auch leider richtig aggressiv", verriet die Beauty. Allerdings sei so ein Verhalten eigentlich sehr untypisch für sie, denn sie erklärt: "Ich habe das sonst nicht und ich habe das auch noch nie gehabt. Ich habe es aber vor zwei Monaten schon mal bemerkt."

Diese Launen bekommt wohl auch häufig ihr Mann Bushido zu spüren. "Wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen angezickt und hatten kaum Zeit für uns. […] Mein Mann hat gesagt, dass er seine Ehefrau vermisst und dass ich ein anderer Mensch bin, wenn ich mit ihm alleine bin – nicht in diesem Stress und diesem Kindermodus", hatte sie noch im vergangenen Februar erzählt. Aus diesem Grund hat sich das Paar einen gemeinsamen Kurzurlaub gegönnt, um Zeit nur zu zweit genießen zu können.

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de