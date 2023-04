AWZ-Star Kaja Schmidt-Tychsen spielt jetzt eine Doppelrolle!

Das ist für Kaja Schmidt-Tychsen (41) bestimmt eine ziemliche Herausforderung! Seit 2011 ist die Schauspielerin nun schon in der Rolle der Jenny Steinkamp in der Seifenoper Alles was zählt zu sehen. Mittlerweile übernimmt sie in derselben Serie jedoch noch eine weitere Rolle! Nina Breuer ist Jenny wie aus dem Gesicht geschnitten. Der einzige Unterschied: Der Neuzugang besitzt eine kriminelle Ader. So toll findet es Kaja, dass sie nun zwei Rollen gleichzeitig spielen darf!

"Als ich davon erfahren habe, dass ich eine Doppelrolle spielen darf, bin ich ausgeflippt vor Freude!", berichtet die 41-Jährige im Interview mit Picture Puzzle Medien. "Wenn man schon so lange dabei ist und eine Rolle verkörpert, die man so liebt wie ich Jenny liebe, ist es der Wahnsinn, solch einen Kontrast spielen zu dürfen", schwärmt Kaja weiter. Denn ihre neue Rolle sei "viel härter, einfacher gestrickt und keinen Deut empathisch."

Kaja bemerke den Unterschied zwischen den beiden Charakteren sogar schon in der Maske. "Das war ganz interessant, denn wenn ich in der Maske saß und zur Nina hergerichtet wurde, haben meine tollen Kolleginnen und Kollegen aus der Maske gesagt, dass sie Nina gar nicht leiden können. Unbewusst habe ich da nämlich schon teilweise in meiner Rolle agiert", verrät die gebürtige Flensburgerin zudem.

Actionpress / wcrART Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL Kaja Schmidt-Tychsen in "Alles was zählt"

RTL Kaja Schmidt-Tychsen in ihrer Rolle der Jennifer Steinkamp am Set von AWZ

