Sophie Lilian Marstatt lässt sich fiese Kommentare im Netz nicht gefallen! Die Freundin von Mike Singer (22) ist eine Vollzeit-Influencerin. Auf ihrem Instagram-Profil begeistert sie ihre 257.000 Follower regelmäßig mit Outfit-Inspirationen und Einblicke in ihr Leben. So veröffentlichte die Beauty auch einige Schnappschüsse aus ihrem jüngsten Mallorca-Urlaub mit Mike. Doch für ein paar Bikinifotos bekam Sophie jetzt eine Menge Kritik – was sie tierisch ärgert!

In ihrem aktuellsten Instagram-Beitrag zeigt die Blondine stolz ihren schlanken Body in einem knappen Cut-out-Bikini. Die Kommentare unter den Bildern fielen teilweise mächtig wertend aus – einige User schreiben, sie sei "zu dünn" und solle "mal mehr essen". In ihrer Story bezog die Lifestyle-Bloggerin bereits Stellung: "Solche Kommentare machen mich wirklich traurig. Es sollte allen der gleiche Respekt gezollt werden – egal ob dick oder dünn, viele oder wenige Kurven", beteuerte Sophie. "Mich verletzt es nicht, aber ich finde es schade."

"Ich habe so lange gebraucht, bis ich mich wohl mit meinem Körper gefühlt habe. Bis ich mich wohl damit gefühlt habe, dass ich weniger Kurven habe. Bis ich ohne Push-up-BH oder Pads im Bikini rumgelaufen bin, beziehungsweise solche Bilder gepostet habe", betonte Sophie weiter. "Und das nur, damit irgendjemand mir sagt, dass mein Körper 'zu dünn', 'unweiblich', 'kein gutes Vorbild' oder 'wie ein Stock' ist?" Ihrer Meinung nach sollte jeder für sein Selbstbewusstsein gefeiert und nicht runtergemacht werden.

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de