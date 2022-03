Mike Singer (22) rockt derzeit das Tanzparkett! In der aktuellen Staffel von Let's Dance probiert der Sänger sein Glück an der Seite der Profitänzerin Christina Luft (32) und lässt die Hüften kreisen. Bisher schlägt sich der ehemalige DSDS-Juror recht gut und meistert auch das knallharte Training sehr gekonnt. Die Showteilnahme hat das Leben des Popstars offenbar komplett auf den Kopf gestellt. Wie steht seine Freundin Sophie eigentlich zu den heißen Tanzeinlagen ihres Liebsten?

In einer Instagram-Story verriet der 22-Jährige, dass seine Freundin voll und ganz hinter ihm stehe. "Sophie unterstützt mich in jeder Hinsicht", offenbarte er und ergänzte, dass sich seine Herzensdame gut mit seiner Tanzlehrerin verstehe. Daneben hat die hübsche Blondine allem Anschein nach auch schon zwei Mal im Publikum der Sendung gesessen und ihren Geliebten kräftig angefeuert. Von Eifersucht scheint hier also keine Spur zu sein!

Mike und seine Herzensdame schweben ohnehin noch ganz weit oben auf der berühmten Wolke sieben! Erst kürzlich zelebrierten sie ihre Liebe wieder im Netz, als der "Lass mich los"-Interpret zwei süße Schnappschüsse zum Geburtstag seiner Partnerin teilte. Auf den charmanten Fotos turteln die jungen Liebenden, was das Zeug hält. Daraufhin wurden sie von ihren Fans sogleich als "schönstes Paar" betitelt.

Getty Images Christina Luft und Mike Singer in der ersten "Let's Dance"-Show

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Instagram / mikesinger Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer im Februar 2022

