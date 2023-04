Diss an Ex-Flirt Leo? Gigi Hadid gibt subtile Dating-Tipps!

Da ist aber jemand salty unterwegs! Nachdem die Beziehung von Model Gigi Hadid (27) und Popsänger Zayn Malik (30) in die Brüche ging, wurde im vergangenen Jahr gemunkelt, dass die Beauty mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) anbandelt. Allerdings war der Flirt nur von kurzer Dauer. Jetzt wurde der Titanic-Star auf dem Coachella Festival mit einer Anderen gesichtet. Das nimmt die Blondine ihm scheinbar krumm: Nun teilte sie sarkastische Dating-Ratschläge!

Ein Insider berichtete gegenüber dem Newsportal Us Weekly, dass die "Wolf of Wallstreet"-Bekanntheit mit dem russischen Model Irina Shayk (37) am ersten Wochenende des Coachella-Festivals zusammen gefeiert habe. Dabei hätten die zwei einige Wangenküsschen miteinander ausgetauscht. Das ging Gigi dann wohl zu weit! Kurzerhand später repostete sie eine Story auf Instagram, in der eine ältere Dame ein Whiteboard mit dem besten Dating-Tipp ihres Lebens hochhält: "Don't", stand dort kurz und schmerzlos geschrieben. Das Model fügte dem Foto keinen weiteren Kommentar hinzu.

Subtile Antwort oder doch verzweifelter Schrei nach Liebe? Nach der damaligen Trennung des "Inception"-Stars von der Schauspielerin Camila Morrone (25) offenbarte er dem Magazin, dass er schon länger ein Auge auf Gigi geworfen habe. Auch wenn die Romanze der beiden Anfang des Jahres zu verblassen schien, trafen sie sich dennoch im Februar auf der Geburtstagsparty ihres gemeinsamen Freundes und des britischen Vogue-Chefredakteurs Edward Enninful.

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

ActionPress Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de