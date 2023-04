"Es ist so cool": Für Tom Pelphrey ist Kaley die beste Mama

Tom Pelphrey (40) ist stolz auf seine Kaley Cuoco (37). Anfang des Monats durfte das Schauspielerpaar sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Im Netz verkünden die beiden die Geburt ihrer Tochter Matilda. Und seitdem scheinen sie im Glück richtig zu schwelgen. Der frisch gebackene Papa ist offenbar total verliebt in sein kleines Mädchen. Und auch von Kaleys Mama-Qualitäten kann Tom nur schwärmen!

"Oh Gott, es ist so cool. Sie ist so gut darin. Es ist wie all die Qualitäten, die ich an Kaley liebe, mal 100", meint Tom begeistert im Interview mit Access Hollywood. Die 37-Jährige sei als Mama nicht nur liebevoll und fürsorglich. Ihr Umgang mit der kleinen Matilda sei auch immer leicht, verspielt und lustig. An seine neue Rolle als Papa muss sich der "Ozark"-Darsteller offenbar aber noch gewöhnen: "Ich glaube, man ist fast in einem Zustand des glücklichen Schocks. Dann wacht man morgens auf und denkt: 'Moment, das ist wirklich unser Kind.'"

Für die Fans von Tom und Kaley bleibt nach der Geburt ihrer Tochter nun wohl noch die Frage, ob die beiden in naher Zukunft heiraten werden. Ein Insider hatte gegenüber RadarOnline ausgeplaudert, dass die beiden ihre Eheschließung tatsächlich schon seit Monaten planen. Doch ein großes Fest solle erst stattfinden, wenn Matilda etwas älter sei. Aber eine intime kleine Zeremonie könne jederzeit stattfinden.

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey mit Töchterchen Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im September 2022

