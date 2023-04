Nach Tochter: Plant Kaley Cuoco eine Hochzeit mit ihrem Tom?

Wollen Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) bald schon den nächsten Schritt wagen? Die The Big Bang Theory-Bekanntheit und der "Ozark"-Star gehen seit vergangenem Jahr zusammen durchs Leben. Vor wenigen Tagen hießen die zwei Schauspieler auch ihr erstes gemeinsames Kind willkommen: Ein kleines Mädchen namens Matilda Carmine Richie. Nun brodelt die Gerüchteküche – Kaley soll schon bald mit ihrem Partner vor den Altar treten wollen!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline verrät, sei die 37-Jährige total verliebt in ihren Partner und denke, dass er "der Eine" für sie sei. "Ihr geht es nur um die Liebe. Tom ist ihr Seelenverwandter. Ihr Fels", meint der Informant und gibt preis, dass die beiden schon seit Monaten planen zu heiraten. Ein weiterer Promi-Kenner erzählt, dass eine kleinere Zeremonie im Haus der beiden in Los Angeles "jederzeit" stattfinden könne – eine größere Party sei geplant, wenn das Baby etwas älter ist.

Es wurde in den vergangenen Monaten schon häufig spekuliert, ob die zwei Turteltauben sich das Jawort geben wollen. Die Neu-Mama und Tom wurden schon im November 2022 mit verdächtigen goldenen Ringen an ihren linken Ringfingern gesehen. Einen anderen Liebesbeweis für ihren Liebsten trägt Kaley jedoch schon an der Hand: Sie ließ sich Toms Namen auf ihren Finger tätowieren.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

