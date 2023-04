Geburt der Kinder: So brach Prinzessin Anne royale Tradition

Sie ist die jüngere Schwester von König Charles III. (74), steht ihm aber in keinster Weise nach. Prinzessin Anne (72) arbeitet von den britischen Royals bekanntlich am meisten. Aber nicht nur was ihr Engagement für die Krone angeht, ist die Princess Royal eine Vorreiterin: Bei der Geburt ihrer Kinder war Anne das Steckenpferd und brach die bis dahin gängige Tradition der Hausgeburt!

Laut Hello Magazine war es in den royalen Familien üblich, dass Mütter ihren Nachwuchs in einer der royalen Residenzen bekamen, bevor Prinzessin Anne zum ersten Mal Mutter wurde. Bei der Geburt ihres Sohnes Peter Phillips (45) 1977 und ihrer Tochter Zara Tindall (41) 1981 entschied sich die Tochter von Queen Elizabeth (✝96) jedoch für einen Krankenhausaufenthalt. In ihre Fußstapfen traten danach fast alle weiteren britischen Royal-Mütter.

Aber nicht nur ihr Besuch und die Geburt ihrer Kinder in einem Krankenhaus machten Anne zu einer Vorreiterin dieser Modernisierung. Auch die weltberühmten Schnappschüsse der royalen Ehepaare mit ihrem neugeborenen Nachwuchs basieren auf den Taten der Prinzessin. Anne war die erste royale Dame, die sich mit ihrem Neugeborenen auf den Treppen des St.-Mary's-Krankenhauses den wartenden Fotografen zeigte.

Anzeige

Getty Images Peter Phillips, Zara Tindall und Prinzessin Anne im Mai 2008

Anzeige

Getty Images Lindsay Wallace und Peter Phillips im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne und ihre Tochter Zara Tindall beim Pferderennen in Ascot, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de