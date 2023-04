So gut kommen die GNTM-Nachrückerinnen bei den Fans an!

In der vergangenen Folge sorgten die sechs Nachrückerinnen bei Germany's next Topmodel für ordentlich Trubel! Einige der Kandidatinnen, die von Anfang an dabei waren, fanden es nämlich ziemlich unfair, dass die Chefjurorin Heidi Klum (49) zu einem so späten Zeitpunkt noch neue Teilnehmerinnen in die Villa einziehen lässt. Zuzel und Charlene mussten allerdings direkt wieder ihre Koffer packen. Von den restlichen Nachzüglerinnen Ina, Nicole, Marielena, Meike sind die GNTM-Fans so richtig begeistert!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" äußern sich jetzt nach der Ausstrahlung der Folge zahlreiche Fans zu den neuen Titelanwärterinnen – und dabei fallen die Kommentare zum Großteil sehr positiv aus! "Marielena und Nicole – und natürlich Ida – sind meine Favoriten. Ich habe selten so schöne Frauen gesehen", "Die neuen Models sind super und echt schön" oder auch "Wunderschöne Frauen! Ich finde das gut mit den Best-Ager-Models", schwärmen beispielsweise drei User.

Aber warum kamen die Nachrückerinnen denn eigentlich überhaupt erst so spät am Set an? In der GNTM-Folge erklärte Heidi die genauen Umstände: Unter anderem habe es Probleme mit den Visa gegeben. "Das dauert unglaublich lange, bis beim Amt dieser Stempel drauf kommt und ihr dann endlich zu mir nach Amerika kommen konntet – und dann kam die Quarantäne et cetera...", fügte sie hinzu.

ProSieben / Richard Hübner Marielena, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

