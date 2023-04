Lavinia Wollny ist wieder Mama: Jetzt meldet sich Papa Tim

Tim Katzenbauer unterstützt seine Partnerin, wo er kann! Der Gebäudereiniger und Lavinia Wollny (23) sind bereits seit 2020 ein Paar. Anfang des vergangenen Jahres waren die beiden dann Eltern von der kleinen Haylie (1) geworden. Kurz darauf machte Tim seiner Liebsten einen Antrag. Doch das war noch nicht alles: Vergangenen Dezember wurde bekannt, dass die Die Wollnys-Protagonistin erneut Nachwuchs erwartet. Nun ist ihr Baby auf der Welt – und der frisch gebackene Zweifachpapa meldet sich erstmals zu Wort.

In seiner Instagram-Story bedankt sich der 24-Jährige für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt. Außerdem erklärt er, dass die beiden versuchen, die Zeit zu viert zu genießen. Lavinias Partner verrät außerdem, wie der Alltag aktuell aussehe: "Ich bin mit Motte tagsüber bei Lavi und dem Kleinen im Krankenhaus und abends fahre ich mit Motte nach Hause und kümmere mich dann zu Hause um alles, was so ansteht."

Auch Lavinia meldete sich bereits bei ihren Fans im Netz. Sie teilte sie ein süßes Video: In der Aufnahme ist die kleine Hand ihres kleinen Jungen zu sehen, die die zweifache Mutter liebevoll streichelt. "Wir haben die OP gut überstanden", gab der Reality-TV-Star preis.

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Tochter Haylie Emilia

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

RTL 2 Lavinia Wollny

