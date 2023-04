Erstes Bild nach Geburt: Lavinia Wollny meldet sich im Netz!

Lavinia Wollny (23) schwelgt im Familienglück. Die Tochter von Silvia Wollny (58) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer sind im Februar 2022 zum ersten Mal Eltern geworden, als ihre Tochter Hailey (1) das Licht der Welt erblickte. Seit vergangenen Dezember ist bekannt, dass die Die Wollnys-Protagonistin erneut Nachwuchs erwartet. Nun hatte das Warten jedoch ein Ende, denn die TV-Persönlichkeit lieferte bereits einen Hinweis darauf, dass ihr Sohn schon auf der Welt ist. Jetzt bestätigt Lavinia sogar offiziell, dass sie ihr Baby auf der Welt begrüßt hat!

Die 23-Jährige postete jetzt in ihrer Instagram-Story ein niedliches Video: In der Aufnahme ist die kleine Hand ihres Nesthäkchens zu sehen, die die zweifache Mutter liebevoll streichelt. "Wir haben die OP gut überstanden", gab der Reality-TV-Star seinen Fans ein Update. Allerdings machte die Mama klar, dass sie nun erst einmal ein wenig Ruhe brauche und sich voll und ganz auf ihren Jungen konzentrieren wolle. "Wir genießen jetzt unsere Kennenlernzeit und melden uns dann bei euch", kündigte sie an.

Doch wie geht es Lavinia damit, gleich zwei kleine Kinder zu haben? "Motte ist ein sehr liebes und 'pflegeleichtes' Kind. Klar, hat sie auch mal ihre schlechten Tage, aber an sich kann ich mich nicht beschweren", hatte die Brünette in ihrer Instagram-Story erklärt. Deshalb habe sie auch keine Angst davor, sich jetzt um zwei Kinder gleichzeitig kümmern zu müssen. Zudem greife Tim ihr auch sehr unter die Arme.

Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

Lavinia Wollnys Baby

Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

