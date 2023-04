Mitten im Spiel: İlkay Gündoğan geht auf Joshua Kimmich los

Den beiden sind wohl die Nerven durchgebrannt. Für İlkay Gündoğan (32) könnte es im Moment eigentlich nicht besser laufen: Im November 2022 verkündeten der Kicker und seine Frau Sara, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Mitte März hat der Sohn des Fußballers endlich das Licht der Welt erblickt. Und auch sportlich kann İlkay sich nicht beklagen: Mit seinem Verein Manchester City schmiss er den FC Bayern München aus der Champions League und steht im Halbfinale. Während des Spiels kam es allerdings zu einer unschönen Szene.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der City-Kapitän in Mittellinien-Nähe von Leroy Sané (27) gefoult und bekam einen Freistoß zugesprochen. Joshua Kimmich (28) schien damit allerdings nicht ganz einverstanden zu sein. Mit seinem rechten Fuß stocherte er nach dem Ball, den İlkay unfreiwillig unter seinem Körper begraben hatte. Die Provokation ließ der 32-Jährige nicht auf sich sitzen, lief dem Verteidiger hinterher, packte ihn am Trikot und knallte dem Bayern-Star noch ein paar wütende Worte an den Kopf.

Joshua hingegen hat auch abseits des Platzes seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Für eine neue Folge des "Tatort" versucht er sich nun als Schauspieler! Dabei schlüpft er in die Rolle eines Fitnesstrainers und ist an der Seite von Ferdinand Hofer zu sehen.

