Nationalspieler Joshua Kimmich spielt bald beim "Tatort" mit

Joshua Kimmich (27) versucht sich als Schauspieler! Bekannt ist der Fußballspieler insbesondere für seine Position im Mittelfeld oder in der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft. Wenn er nicht gerade für eine Welt- oder Europameisterschaft um den Globus tourt, spielt er aktuell für den Verein FC Bayern München. Nun scheint sich Joshua jedoch an etwas Neuem zu versuchen – er traut sich an das Set vom Tatort!

"Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den 'Tatort‘-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können“, äußert sich einer der Redakteure der beliebten Sendung, Cornelius Conrad, gegenüber der Bild. In der Folge mit dem Namen "Hackl" spiele Joshua einen Fitnesstrainer, der in einem Laden arbeitet, in dem der Bruder eines getöteten Motorradfahrers trainiert. Als Ermittler Kalli den Trainer zur Rede stellt, hinterlässt der wohl einen solch bleibenden Eindruck, dass er Ferdinand Hofers Rolle "für den restlichen Film begleitet". Die Episode soll am 12. März auf ARD ausgestrahlt werden.

Mit dem "Tatort" gibt Joshua jedoch nicht sein Schauspieldebüt, denn 2017 war er gemeinsam mit Mats Hummels (34) und David Alaba (30) bereits in "Fack ju Göhte 3" zu sehen! Dabei verzichteten die Profi-Kicker sogar auf ihre Gage . "Wir haben sie einfach gefragt, ob sie Lust und Zeit haben“, erklärte Produzentin Lena Schömann damals. "Der Termin passte in ihre Urlaubs- und Spielpläne", fügte sie hinzu.

Joshua Kimmich bei einer Pressekonferenz im Qatar National Convention Center

Joshua Kimmich im September 2022

Joshua Kimmich im Januar 2023

