Neu-Papa Tom Pelphrey schwärmt von Baby mit Kaley Cuoco

Tom Pelphrey (40) schwebt auf Wolke sieben! Der Schauspieler durfte Anfang des Monats gemeinsam mit seiner Partnerin Kaley Cuoco (37) den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: die kleine Matilda. Seitdem teilt die The Big Bang Theory-Bekanntheit immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Baby – und auch ihr Verlobter scheint hin und weg zu sein: Nun schwärmte Tom von der kleinen Matilda!

"Es ist so schön. Ich habe mich darauf gefreut und natürlich hat man eine Vorstellung davon, wie cool es sein könnte, aber nichts ist vergleichbar mit dem eigentlichen Gefühl. Es ist so wild", plauderte Tom jetzt im Interview mit E! News aus. Er kann sein Glück selbst kaum fassen: "Auch wenn sie quengelig ist oder man nicht so viel geschlafen hat. Wenn man Matilda im Arm hält und sie diese kleinen Geräusche macht und summt, schmilzt das Herz einfach dahin."

Zu Anfang war sich Tom allerdings noch nicht wirklich sicher, ob er der Rolle als Vater gerecht werden würde. "Ich war immer einer von denen, die sagten: 'Oh, ich weiß nicht, ob ich das Baby halten will. Ich will es nicht kaputt machen. Das ist mir zu klein'", gab er zu. Mittlerweile fühlt er sich aber pudelwohl: "Es war erstaunlich auf eine überraschende, schöne und magische Art und Weise, wie intuitiv ich das Gefühl hatte, zu wissen, wie man sich um dieses Baby kümmert und was es braucht."

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey kuschelt mit Baby Matilda

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de