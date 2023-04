Kurz nach Geburt: Kaley Cuoco feiert Ostern mit Baby Matilda

Kaley Cuocos (37) erstes Osterfest als Mama! Erst vor wenigen Tagen wurde das erste Kind der The Big Bang Theory-Darstellerin und ihres Partners Tom Pelphrey (40) geboren: Ein kleines Mädchen namens Matilda Carmine Richie! Mit ihren Fans teilt die glückliche Neu-Mama auch schon in den ersten Tagen nach der Geburt zahlreiche niedliche Schnappschüsse. Kaley und Tom könnten wohl nicht glücklicher sein – so süß posieren sie an Ostern nun mit ihrer Matilda!

In ihrer Instagram-Story postet die 37-Jährige nun zwei Schnappschüsse ihrer Familie. "Frohe Ostern", schreibt die frischgebackene Mutter unter einem niedlichen Foto, auf dem sie ihrer Tochter einen Kuss aufs Köpfchen gibt. Papa Tom hält seinen Nachwuchs dabei ganz stolz auf dem Arm. Zur Feier des Tages trägt das Neugeborene auch ein besonders putziges buntes Kleid mit einer großen rosa Schleife auf dem Bauch.

In ihrer neuen Rolle als Mama soll sich Kaley auch total wohlfühlen. Schon kurz nach der Entbindung verriet ein Vertrauter der Schauspielerin gegenüber People: "Kaley liebt es, Mutter zu sein. Sie schickt ihren Freunden die ganze Zeit Fotos von ihr. Tom macht sich auch toll mit dem Baby."

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei den Golden Globes 2023

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de