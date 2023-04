Ohne BH: Lottie Moss posiert supersexy im Spitzenkleidchen

Sie zeigt sich von ihrer besten Seite. Lottie Moss (25) präsentiert sich gerne leicht bekleidet im Netz. Zuletzt zog die kleine Schwester von Kate Moss (49) komplett blank: Nackt posierte sie vor einem Spiegel und verdeckte dabei nur ihre Nippel. Lediglich ein silberner Gürtel zierte neben den vielen Tattoos ihren Körper. Nun hat Lottie es wieder getan: Sie teilte knapp bekleidete Bilder im Netz.

Lottie präsentierte sich ihrer halben Million Instagram-Follower am Mittwochabend erneut aufreizend: Das Model posierte in einem schwarzen Spitzenkleid und überlässt dabei wenig der Fantasie – unter dem durchsichtigen Dress trug sie nämlich keinen BH. Außerdem wählte sie eine Blume als Accessoire, die sie sinnlich neben ihr Gesicht hält. Die Bilderreihe betitelte sie mit den Worten: "Bleib stehen und rieche an den Blumen."

Auch die Fans sind völlig hin und weg. "Das ist so süß, ich kann nicht mehr!", schreibt ein Follower begeistert von den Schnappschüssen. "Wow, du siehst umwerfend aus! Du wirst jeden Tag schöner", stellte ein anderer verblüfft fest.

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, April 2023

