Sensation: Eine "Twilight"-TV-Serie soll an den Start gehen!

Alle Serienfans aufgepasst! Im Jahr 2008 war der Filmhit "Twilight – Biss zum Morgengrauen" in die Kinos gekommen und lockte viele Menschen vor die Leinwand. Aufgrund des großen Erfolgs wurden weitere Teile des Streifens, welcher auf Büchern der Autorin Stephenie Meyer (49) basiert, verfilmt. Für die Hauptrollen wurden Kristen Stewart (33), Robert Pattinson (36) und Taylor Lautner (31) auserwählt. Jetzt wurde bekannt: Tatsächlich soll eine TV-Serie anlehnend an das Twilight-Universum an den Start gehen!

Das berichtet The Hollywood Reporter und gibt erste Details zum wohl kommenden Serienprojekt bekannt. Das TV-Unternehmen Lionsgate Television arbeite bereits an dem Konzept, jedoch stehe es derzeit noch in einer sehr frühen Planungsphase. Das US-Magazin meint, es sei noch kein Drehbuchautor für das Projekt gefunden worden. Es heißt aber, dass die "Twilight"-Schafferin Stephenie zu gewissem Grad involviert werden soll.

Ob auch die Stars der Filmreihe Teil der Serie sein werden? Vonseiten von Robert, Taylor oder Kristen gibt es diesbezüglich noch keine Informationen. Finanziell konnten die Schauspieler jedenfalls von den "Twilight"-Filmen sehr profitieren, denn die Reihe gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Kinohits überhaupt.

Anzeige

Getty Images Der "Twilight"-Cast im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Stephenie Meyer, Bestseller-Autorin

Anzeige

Getty Images Der "Twilight"-Cast im Jahr 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de