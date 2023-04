Zweiter Todestag: Alessia gedenkt Vater Willi Herren (†45)

Willi Herren (✝45) bleibt unvergessen! Der Kölner war zu seinen Lebzeiten ein gefeierter Entertainer. Durch seine Auftritte am Ballermann von Mallorca machte er sich einen Namen. Auch im Fernsehen war er hin und wieder zu sehen, als er an Formaten wie dem Sommerhaus oder auch dem Dschungelcamp teilnahm. Vor zwei Jahren dann der Schock: Die Frohnatur starb an einer Überdosis. Anlässlich Willis zweiten Todestages widmet ihm seine Tochter Alessia (21) jetzt liebe Worte.

In ihrer Instagram-Story teilt das Kind des Entertainers jetzt ein Foto, auf dem es dem lächelnden Willi einen Kuss auf die Wange drückt. Dazu schreibt die frisch gebackene Mutter: "Wir schicken dir ganz viel Liebe nach oben an den besten Opa und Papa der ganzen Welt! Für immer geliebt und für immer vermisst!"

Willis Witwe Jasmin (44) widmet ihm heute ein Video auf Social Media, in dem sie eine Collage aus Erinnerungen an den TV-Star erstellt hat. Auch andere Promis gedenken des Schauspielers. Pia Tillmann (35) kommentiert mit einem roten Herzen und einem weinenden Emoji. Die Sängerin Tina Ruland (56) schenkt ihm in den Kommentaren liebe Worte: "Ich denke heute ganz besonders an dich."

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Vater Willi Herren

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

RTL2 Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

