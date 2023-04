Bösewicht? Camillas Sohn reagiert auf Prinz Harrys Vorwürfe!

Tom Parker Bowles (48) redet nun Klartext! In seinen Memoiren plaudert Prinz Harry (38) ganz schön aus dem Nähkästchen. Dabei gibt er so einige pikante Details und private Gedanken preis – unter anderem auch über seine Stiefmutter Camilla (75). Dabei bezeichnet er die Frau seines Vaters König Charles (74) als "Bösewicht", der mit einer langfristigen Strategie vorhatte, in die Königsfamilie einzuheiraten. Nun bezieht Camillas Sohn Tom Stellung zu Harrys Vorwürfen!

"Es ist mir egal, was andere Leute sagen, aber das war kein Spiel", stellt der 48-Jährige im Podcast "The News Agents" klar. Die Vorwürfe, die der rothaarige Royal gegen seine Mutter erhebt, könne Tom so gar nicht nachvollziehen. "Sie hat einfach den Menschen geheiratet, den sie liebt. Das ist alles", erklärt Camillas Sohn.

In seinen Memoiren "Reserve" erhob Harry schwere Vorwürfe gegen seine Stiefmutter. "Ihr Bedürfnis, ihr Image zu rehabilitieren, machte sie wegen der Verbindungen, die sie mit der britischen Presse pflegte, gefährlich", schrieb er. Laut dem Prinzen habe die 75-Jährige eine langfristige Strategie entwickelt, um gezielt in die Monarchie einzuheiraten.

Tom Parker Bowles, 2010

Camilla Parker Bowles und Tom Parker Bowles

Prinz Harry, 2021

