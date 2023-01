König Charles ist sauer über Harrys Äußerungen zu Camilla

Das Verhältnis zwischen König Charles (74) und seinem Sohn Prinz Harry (38) ist derzeit angespannt. Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall gab es nun jedoch mit Harrys Memoiren. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld – unter anderem auch über seine Stiefmutter Camilla (75). Charles ist jedoch gar nicht begeistert davon, dass Harry seine Frau Camilla mit hineingezogen hat!

"Charles ist bestürzt. Er ist wütend und empört darüber, dass Harry so viele peinliche und schädliche Behauptungen aufgestellt hat, die ihn und Camilla in ein schlechtes Licht rücken", äußert sich ein Insider gegenüber Us Weekly. Insbesondere, dass die Königsgemahlin mit hineingezogen wurde, habe für den Monarchen eine Grenze überschritten. Es gebe jedoch so viele ungeheuerliche Aussagen seines Sohnes, dass Charles gar nicht wisse, wo er beginnen solle. "Er hofft, dass Harry sich mit der Zeit ein Herz fasst und wieder auf die Familie zugeht. Er wird ihn dazu jedoch nicht drängen oder sich entschuldigen", fügt die Quelle hinzu.

In seinen Memoiren "Reserve" erhob der US-Auswanderer schwere Vorwürfe gegen seine Stiefmutter. "Ihr Bedürfnis, ihr Image zu rehabilitieren, machte sie wegen der Verbindungen, die sie mit der britischen Presse pflegte, gefährlich", schrieb er. Laut des Prinzen habe die 75-Jährige eine langfristige Strategie entwickelt, um gezielt in die Monarchie einzuheiraten.

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Getty Images Camilla Parker Bowles im Mai 2007 in Schottland

