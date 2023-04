"Denke an dich": Meint Yeliz Koc hier ihren Schatz Jannik?

Sendet Yeliz Koc (29) hier eine süße Liebesbotschaft an ihren Partner Jannik Kontalis? Das Paar blickt auf turbulente Wochen zurück: Nachdem die Influencerin ihren Freund öffentlich beschuldigt hatte, untreu gewesen zu sein, bestätigte er, etwas mit einer anderen Frau gehabt zu haben – zu dem Zeitpunkt seien er und die Reality-TV-Bekanntheit aber schon getrennt gewesen. Vor Kurzem gab es dann aber plötzlich das überraschende Liebes-Comeback. Nun teilte Yeliz einen vielsagenden Post, der womöglich für ihren Jannik bestimmt ist...

Yeliz teilte auf Instagram einen heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie nur einen knappen Bikini trägt und glücklich in die Kamera lächelt. Dazu schrieb die Make Love, Fake Love-Bekanntheit aussagekräftige Zeilen: "Denke an dich..." Ob diese süße Nachricht an ihren Partner Jannik gerichtet ist?

Das fragen sich offenbar auch Yeliz' Follower, wie in der Kommentarspalte deutlich wurde. "An wen jetzt? Komme nicht mehr mit", schrieb zum Beispiel eine Nutzerin und spielte darauf an, dass Janniks "Make Love, Fake Love"-Nebenbuhler Max Bornmann in der Beziehung eine große Rolle gespielt haben soll. Das hatte Jannik selbst in seinem XXL-Statement kurz nach der Trennung von Yeliz in den Raum geworfen.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc mit Jannik Kontalis, 2023

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

