Diese Royals waren schon bei Krönung von Queen Elizabeth II.

Ob diese vier erneut Teil eines historischen Ereignisses sein werden? In wenigen Wochen ist es so weit: Am 6. Mai wird König Charles (74) feierlich zum Staatsoberhaupt Großbritanniens gekrönt. Zur Zeremonie werden zahlreiche Gäste erwartet, unter ihnen auch Regierungschefs vieler Länder. Doch auch die Familie des Monarchen wird Charles die Ehre erweisen. Einige von ihnen waren bereits bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (✝96) zugegen!

Die verstorbene Monarchin wurde 1953 zur Königin gekrönt – laut Just Jared könnten 70 Jahre später höchstwahrscheinlich vier Royals wieder an der Zeremonie teilnehmen. Eine von ihnen ist Prinzessin Alexandra (86), die die Brautjungfer der Queen war. Auch Prinz Edward, ihr Cousin und Prinz Michael, ein weiterer Verwandter, waren als Kinder bei dem Ereignis live dabei. Zuletzt wird Prinz Richard erwartet, der als Achtjähriger nach dem Gottesdienst auf dem Balkon im Buckingham Palace zu sehen war.

An dem besonderen Tag werden die Augen speziell auf eine Person gerichtet sein. Denn Charles' Sohn Prinz Harry (38) wird seinen Vater ehren. Seine Frau Herzogin Meghan (41) wird zu Hause in Amerika bleiben, und das aus folgendem Grund, wie ein Insider gegenüber The Mirror verriet: "Sie mussten eine Entscheidung treffen, die sich echt und authentisch anfühlt, vor allem nach dem, was in letzter Zeit passiert ist."

Getty Images Prinzessin Alexandra bei der Queen's Garden Party, Mai 2022

Getty Images Prinz Michael, Duke von Kent

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

