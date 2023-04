Elon Musks SpaceX-Rakete explodiert direkt nach dem Start

So hat sich Elon Musk (51) das sicher nicht vorgestellt. Gestern startete der Unternehmer einen unbemannten Testflug seiner Rakete Starship. Bei dem Raumschiff handelt es sich um die größte Rakete, die jemals gebaut wurde: Bis zu 100 Menschen können darin Platz finden. Das Raumschiff soll eines Tages die Reise zum Mars ermöglichen. Doch der Testflug endete schneller als geplant: Nur wenige Minuten nach dem Start explodierte Elons Rakete.

Am Donnerstagmorgen hob die Rakete von ihrem Startplatz in Texas ab – keine vier Minuten später ging sie in 30 Kilometer Höhe schon in Flammen auf. Doch Elon lässt sich von diesem vermeintlichen Rückschlag nicht beirren und gratuliert seinem SpaceX-Team auf Twitter zu dem Testflug. "Wir haben eine Menge für den nächsten Testflug gelernt, der in wenigen Monaten stattfinden wird", kündigt er optimistisch an.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Starship explodiert – bereits Anfang des Jahres endete ein Triebwerkstest in einer Explosion. Auch deshalb stimmt der gestrige Testflug, bei dem das Raumschiff immerhin abhob, Elon so positiv. "Ein Erfolg wäre der neue Testflug schon, wenn unser Raumschiff beim Abheben nicht explodiert und die neu errichtete Startplattform mit dem 140 Meter hohen Turm zerlegt", hatte er damals erklärt.

Getty Images Elon Musks Rakete Starship

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Getty Images Elon Musk im September 2020

