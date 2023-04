Geplanter Kaiserschnitt: Sarafina Wollnys Baby kommt früher

Sarafina Wollny (28) gibt neue Details über ihre Schwangerschaft preis! An Weihnachten machten die Die Wollnys-Protagonistin und ihr Ehemann Peter (30) öffentlich, dass sie nach der Geburt ihrer Zwillinge Emory (1) und Casey (1) wieder Nachwuchs erwarten. Der errechnete Geburtstermin wäre am 5. August. Da Sarafina jedoch einen Kaiserschnitt plant, kommt das Baby etwas früher zur Welt. Doch wann ist es so weit?

In ihrer Instagram-Story verriet die 28-Jährige: "Das Baby wird im Juli geholt." Sie könne es kaum erwarten, ihren Nachwuchs endlich in den Armen zu halten. "Aber die Zeit vergeht so schnell", fügte Sarafina hinzu. Sie sei momentan in der 25. Woche. "Mir geht es wirklich sehr gut", freute sich die Reality-TV-Persönlichkeit.

Im Zuge des anstehenden Kaiserschnitts haben Sarafina und Peter bereits eine Social-Media-Pause angekündigt. "Wir werden hier von Anfang oder Mitte Juli bis Mitte August Pause machen", kündigten sie vor wenigen Wochen an. Sie wollen sich in Ruhe auf die Geburt vorbereiten.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Sohn im März 2023

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Sarafina noch das genaue Datum nennt? Ja, davon gehe ich aus. Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de