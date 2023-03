Vor Geburt: Sarafina Wollny und Peter kündigen Netz-Pause an

Diese beiden Realitystars haben etwas zu verkünden! Sarafina Wollny (28) wurde durch die Sendung Die Wollnys bekannt, welche seit 2011 das Leben ihrer Großfamilie begleitet. Mittlerweile ist das Reality-Sternchen verheiratet und stolze Mutter von Zwillingen. Mit ihrem Mann Peter Wollny (30) erwartet sie derzeit ihr drittes Kind. Um sich voll und ganz auf den Nachwuchs konzentrieren zu können, haben Sarafina und Peter einen überraschenden Entschluss gefasst!

In ihrer Instagram-Story verkündete die 28-Jährige, dass ihr Baby schon früher per Kaiserschnitt geholt werden soll, da eine natürliche Geburt zu riskant sei. Damit sich das Paar darauf in Ruhe vorbereiten kann, gehen sie einen radikalen Schritt. "Wir werden hier von Anfang oder Mitte Juli bis Mitte August Pause machen", schrieb Sarafina online. Dennoch versprach sie, ihre Fans zu informieren, sobald das Baby auf der Welt ist.

Auch den Geburtstermin ihres kleinen Wunders verriet Sarafina bereits: der 05. August. Von dem Geschlecht des Babys möchte sich das Paar jedoch überraschen lassen. In den vergangenen Wochen habe Sarafina bereits erste Tritte des Kindes gespürt, erzählte sie online. Auch bezüglich eines Namens haben sich die Realitystars bereits Gedanken gemacht. Im Voraus wollen sie sich dazu jedoch nicht äußern.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

RTL II Estefania und Sarafina Wollny mit den Zwillingen Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny in der Türkei

