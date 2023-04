In Gelb: Joachim Llambi flasht bei "Let's Dance" mit Farbe

Hat Joachim Llambi (58) nur zufällig zu diesem Outfit gegriffen? In der Regel kennen ihn die Let's Dance-Zuschauer als strengen und sonst so gefassten Juror. Sein Kollege Jorge Gonzalez (55) dagegen überrascht immer wieder mit seinen ausgefallenen Looks, vor einigen Wochen erschien der Choreograf mit einem extravaganten Hut auf dem Kopf. Doch diesmal war es Joachim, der die Fans zum Schmunzeln brachte.

Aufgrund seines gelben Anzugs musste der 58-Jährige einige amüsierte Twitter-Kommentare über sich ergehen lassen. "Wenn du bei Sims auf zufällige Farbe klickst", schrieb ein User. "Llambi trägt ein farbiges Jacket? Und dazu noch gelb? Das erste Mal in gefühlt 100 Jahren" und "Das dürfte heute das erste Mal in der Let's Dance-Geschichte sein, dass Jorge konservativer angezogen ist als Llambi", reagierten andere Nutzer ebenfalls überrascht.

Auch ein anderes Detail des Tanzprofis blieb nicht unbemerkt. Denn Joachim erschien mit einem Dreitagebart – ein sonst so ungewöhnliches Erscheinungsbild des Wertungsrichters. "Jorge weitestgehend normal und Llambi unrasiert. Was ist da los?", wollte ein Twitter-User wissen.

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi und Jorge Gonzalez beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de