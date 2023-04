Justin Bieber ist wegen Kritik an seiner Hailey untröstlich!

Justin Bieber (29) kann den Hass gegenüber seiner Frau Hailey (26) nicht ertragen! Seit einigen Wochen wird das Model im Netz heftig angefeindet. Die Tochter von Stephen Baldwin (56) schoss angeblich gegen die Ex ihres Mannes, Selena Gomez (30). Seitdem lassen die Fans der Sängerin nicht locker und machen Hailey das Leben schwer. Offenbar kämpft Justin sehr damit, zu sehen, wie seine Frau attackiert wird.

Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly: "Es bricht Justin das Herz, wenn er sieht, dass Hailey in den letzten Monaten emotional so zu kämpfen hatte." Der "Love Yourself"-Interpret kenne seine bessere Hälfte immerhin am besten und wisse, wie sie wirklich ist. "Er liebt seine Frau mehr als alles andere und weiß, dass sie ein Herz aus Gold hat", fügte der Informant hinzu.

Offenbar habe der Kanadier sich mit seiner Sorge sogar an Selena Gomez gewandt. Ein Informant hatte gegenüber Radar Online verraten: "Selena mag Hailey noch immer nicht, aber sie sorgt sich immer noch um Justin, der sie insgeheim angefleht hat, die Leute glauben zu lassen, dass die beiden Mädels tatsächlich Frieden geschlossen haben."

